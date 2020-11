Po prodělání covidu by měli lidé dostat průkaz svobody, říká profesor z Oxfordu

Podle Bella by se lidé, kteří prodělali covid-19 a absolvovali povinnou karanténu, mohli alespoň na nějakou dobu vrátit k normálnímu životu. Profesor medicíny vychází z předpokladu, že člověk je po prodělání nemoci určitou dobu imunní a nehrozí tak případné šíření nákazy. Bell hovoří o třech měsících.

Britským poslancům profesor, jenž je rovněž členem vládní skupiny pro vývoj vakcíny, sdělil, že by takový krok mohl motivovat občany k testování. S následným průkazem by pak podle Bella mohl občan „dělat, co se mu zachce”, uvedl Daily Mail.

Kdy konkrétně by měl systém fungovat, zda by mohl nahradit na určitou dobu nákladné testy při vstupu do zahraničí či v jaké formě by měl být nápad realizován, už profesor nespecifikoval.

„Žijeme ve světě, kde potřebujeme opět otevřít společnost. K tomu ale potřebujeme strukturu, která to umožní. Takovou v tuto chvíli nemáme,” připustil Bell.

Lehce konkrétnější byla Dido Hardingová, která má v Národní zdravotní službě (NHS) na starosti testování a trasování nakažených. Podle ní by se k podobnému kroku mohla země odhodlat, jakmile bude dostupná vakcína. Lidé, kteří by byli očkovaní, by měli tuto skutečnost zaznamenanou v aplikaci a mohli by žít „normálnější život”.