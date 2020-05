Pfizer zahájil testy vakcín na lidech. Na podzim však očkování určitě nebude, varují experti

„Byli jsme požádáni, abychom se podíleli na testech čtyř různých vakcín s nízkou, střední a vysokou dávkou,“ řekla profesorka Kirsten Lykeová ze školního lékařského centra pro vývoj vakcín a globální zdraví.

Vysvětlila, jak má očkovací látka fungovat: „Tato vakcína má říkat vašim buňkám, aby vytvářely protein proti proteinu, jímž napadá koronavirus buňky, takže je zaměřená specificky proti covid-19.“

Každá ze čtyř vakcín používá jinou část genetické sekvence viru RNA. Dvě, o nichž mluvila Lykeová, využívají sekvenci mRNA, která popisuje protein, jímž se virus napojuje na napadenou buňku.

Celkem by se mělo na testech podílet 840 lidí ze čtyř různých míst v USA. V Baltimoru se budou látky testovat na 90 zdravých lidech. „Nejprve na mladých zdravých lidech ve věku 18 až 55 let,“ řekla Lykeová, „ jakmile potvrdíme, že je bezpečná pro mladší populaci, budeme ji dávat starším zdravým lidem ve věku 65 až 85, a poté, co se ukáže, že je bezpečná, se přesuneme ke všem lidem bez ohledu na to, jestli mají nějaké další zdravotní problémy. ”

Snaha urychlit testy

Tyto testy by měly proběhnout zrychleně, dodala: „Je to extrémně vzrušující, protože jsme na tom začali pracovat před třemi týdny a přejít od konceptu na papíře k očkování prvních dobrovolníků za tři týdny nemá precedens.“

Jedním z lidí, na kterých se vakcína testuje, je Michale Sikorski, který měl dostat první dávku ve středu. Jedním z důvodů, proč se zapojil do zkoušek, bylo to, že jeho blízcí se nakazili, a on je mladý a zdravý a ví, že tento typ vakcínn je jen minimálně nebezpečný a může přinést velký prospěch .

Lykeová zdůvodnila, proč chce zkoumání urychlit: „Postupuje tak rychle, jak můžeme, pracujeme tak tvrdě, jak můžeme, abychom měli na podzim vhodného kandidáta (ze čtyř vakcín). To je náš cíl.”

Testy na lidech povolily Biontechu i v Německu. Institut Paula Ehrlicha udělil souhlas s testy pro látku BNT162, kterou dají 200 dobrovolníkům ve věku od 18 do 55 let.

Jako první začala s testy vakcíny na lidech bostonská firma Moderna, následovalo několik čínských společností a americká firma Inovio. Celkem se už na lidech testuje osm vakcín z více než stovky vyvíjených.

Nevytvářet falešné naděje

Expertka na infekční nemoci na serveru Stat Helen Branswellová ale varuje, že sliby ohledně rychlého vývoje vakcíny jen podněcují falešná očekává. Podle expertů výroky o tom, že by první dávky pro užití v nouzi mohly být k dispozici už na začátku podzimu, jsou nereálné.

I když se rané fáze vývoje urychlí a rychle by se zahájila velkovýroba, bude ještě dlouho trvat, než se vakcína dostane k lidem. Ředitel Střediska pro výzkum infekčních chorob na Univerzitě v Minnesotě Michael Osterholm se obává, že se lidé dost nepřipraví na případnou druhou podzimní vlnu epidemie, která by mohla být ještě horší, protože očekávají, že už bude vakcína: „Slyšel jsem i vysoce vzdělané experty říkat , nu víte, počítáme s tím, že by vakcína mohla být už v září, protože jsme to slyšeli.“

Osterholm zdůrazňuje, že ani v případě toho nejlepšího scénáře nebude na podzim dost dávek třeba pro univerzitní studenty: „Pokud už nějaká balení budou k dispozici, tak budou pro zdravotníky a další lidi v první linii.”