Pátrání po dvou zesnulých chlapcích v Česku aneb Jak rozumět datům o koronaviru

ředitel ÚZIS komentuje nesrovnalosti v číslech

Jak je možné, že se liší data na webu ministerstva zdravotnictví a webů hygienických stanic? Například v Praze hygiena eviduje 83 mrtvých, web ministerstva mluví o 97. Rozdíly jsou i u nakažených a uzdravených. Jak si to vysvětlit?

Na webu MZČR jsou uváděny dva typy údajů. Ten první je údaj, který se aktualizuje k půlnoci a potom k osmnácté hodině, a je to údaj, který obsahuje záznamy a data, která jsou přímo z laboratoří. A nejsou ještě validována krajskou hygienickou stanicí. A pak je tam ještě zvláštní sekce portálu, to jsou KHS, a to, co už vědomě stihly certifikovat, zaznamenat a dobře zadat do databáze informačního systému infekčních nemocí.

Ty dva údaje se od sebe lišit mohou, protože ty jsou narychlo sebrána z těch laboratoří, a pak je mohou KHS upřesňovat, a to číslo se může dost podstatně lišit. Pokud je mezitím rozdíl, tak je to tento důvod. Pokud je rozdíl toho charakteru, že na webu MZČR, která čerpá výhradně ze systému infekčních nemocí (ISIN), visí číslo o dvacet procent menší, jak naznačujete, tak ty důvody mohou být pouze dva. To, co visí na webu jinde, je úplně mimo, nebo že daná KHS údaje nezadávala do ISINu. Domnívám se, že ani jeden z těch důvodů není možný.

Jak se data sbírají?

Ta data nemá ÚZIS, data jdou na MZČR a zdávají se do jediné centrální databáze ISIN, a už z toho principu nemůže vzniknout takový rozdíl. My jsme si celkem vědomi, že to, co vyvěšujeme na internet, tak skutečně v té databázi máme.

Ještě pozor na jednu věc, že ISIN pracuje tak, že hodnotí člověka podle místa jeho bydliště, a to je forenzní hodnocení, kdy my ani jinou možnost nemáme. My tedy hodnotíme, jak je ten člověk ztotožněn a jak. Pokud by KHS vyvěšovala na internetu všechny lidi, které zachytila, podle toho, kde je zachytila, tak se to vlastně lišit může, protože člověk vlastně bydlí jinde.

Je to tak třeba i s těmi zesnulými, kdy jich v jeden moment KHS Praha měla 83, a na webu resortu bylo uvedeno 97, tak to mám chápat tak, že daný člověk v Praze umřel, ale pražská hygiena ho neeviduje, protože je odjinud?

Například. Anebo člověk včera zemřel v nemocnici a krajská nemocnice to nehlásila, protože nemocnice obecně nemusí. A KHS to zatím nemá oznámeno. Důvodů prostě může být víc.

Může tam být dvou i třídenní zpoždění, které je úplně normální. Zvlášť při současné epidemiologické situace to nemá žádný význam řešit. To zpoždění může způsobit toto.

Systém ISIN má oporu v zákoně a proces zadávání je standardizovaný. Ale KHS se k tomu hlášení může dostat až se zpožděním právě těch dvou tří dnů. Jejich práci determinuje to, aby co nejdřív věděli o člověku, který je pozitivně diagnostikovaný, a mohli ho trasovat. To trasování je jejich hlavní náplň, také tomu samozřejmě dávají hlavní prioritu. Samozřejmě, že ideální svět by byl, aby sdělování veřejnosti napříč všemi 14 platformami bylo standardizované. Ale to tak od příští, jakékoliv epidemie už určitě bude. Teď to byla situace, která zachytila ten systém nepřipravený a v důsledku toho se každý snažil v dané chvíli poskytovat, co nejlepší informace. Tohle nás určitě čeká přes léto sjednotit, protože ta komunikace musí být jednotná.

Tak abych si to ujasnil, jak to je s tím sběrem dat. Data z laboratoří a nemocnic se posílají do ISINu, jehož správcem je MZČR. A hygienické stanice stojí někde vedle toho?

Většinu těch dat zadávají přímo oni.

Dobře, ale když to zadávají přímo KHS, jak je možné, že se ta data takto liší?

Já vám neumím odpovědět. Nejsem zodpovědný za to, co si nějaká hygiena vyvěsí na internet. My víme přesně, odkud data bereme a ta jsou certifikovaná. A to, že je na nějakém portálu uvedeno jiné číslo...

Údaje o zemřelých se často zpětně mění, čím je to způsobeno?

Údaje o zesnulých se zpětně nemění. To, že je člověk mrtvý, se zpětně nemá, jak změnit. Pokud zemřel jako covid pozitivní, tak je zaznamenán jak člověk, který zemřel ve stavu covid pozitivní a teď se zpětně jen doplňují příčiny toho úmrtí.

A když zemře člověk, a zpětně třeba pitvou se zjistí, že byl covid pozitivní?

Nejsem si vědom, že byl nějaký takový případ v České republice byl, byť jediný.

Spíš se děje ten opak, že umře jako pozitivní a upřesní se příčina smrti, a to nemusí být zdaleka covid. Ale to, že umřel jako pozitivní, to už se nezmění. Tento údaj je jeden z nejtvrdších, který v té databázi je.

Autor: Jan Menšík