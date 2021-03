Otloukánek AstraZeneca má v Británii méně případů trombózy než Pfizer

Britská regulační agentura MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) uvedla, že u vakcíny Pfizer/BioNTech registruje ve Spojeném království dokonce ještě více případů krevních sraženin než u AstraZeneky.

Žilní trombóza přitom není nijak vzácné onemocnění, běžně se v populaci za rok vyskytne 160 až 180 případů na 100 000 obyvatel. Riziko stoupá se zvyšujícím se věkem. To nahrává interpretaci, že onemocnění trombózou po očkování kteroukoliv z vakcín by mohla být pouze časová shoda.

Pozastavení očkování AstraZenekou je politika s řetězovou reakcí, píše The New York Times

Po podání vakcín od Pfizer/BioNTech a Moderny se objevily také případy obrny líního nervu. MHRA uvedla, že to nepředstavuje zvýšené riziko.

Ve Spojených státech, kde se očkuje třemi vakcínami, a to Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson, evidovali k počátku března 1637 úmrtí u očkovaných. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že v procentuálním vyjádření je to 0,002 procenta a podle úřadu neexistuje žádná vazba mezi úmrtími a očkováním.

Pokud jde o úmrtí v souvislosti s očkováním, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by zde byla souvislost s vakcínou. Britský úřad pro léky uvedl, že do 28. února evidoval celkem 227 brzkých úmrtí po podání vakcíny od Pfizeru/BioNTechu a 275 po podání vakcíny od AstraZeneky. Naprostá většina se týkala starších lidí nebo vážně nemocných a nic nenaznačuje, že by úmrtí souviselo s očkováním.