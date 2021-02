ON-LINE: V Itálii se otevřely restaurace a obchody, lidé je vzali útokem

04:40 - Žádost Sněmovně o další prodloužení nouzového stavu, jenž aktuálně končí s nedělí 14. února by měl kabinet řešit na pondělním zasedání. Vláda by měla současně řešit, co v nynější situaci, zda by se měla opatření proti koronaviru ještě více zpřísnit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný mluvil například o zákazu cestování mezi kraji, této restrikci ale premiér Andrej Babiš není nakloněn.