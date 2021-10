ON-LINE: V Evropě jako jediném regionu roste počet nákaz koronavirem i úmrtí

6:26 - V Evropě, do které WHO řadí i bývalé země Sovětského svazu, za poslední týden přibylo nově nakažených o 18 procent. Růst v tomto regionu s 53 státy pokračoval čtvrtý týden v řadě. Počet lidí s covidem-19, kteří zemřeli, se zvýšil o 14 procent. Celkově tak přibylo 1,6 milionu nových případů infekce a 21 000 úmrtí, vyplývá z každotýdenní epidemiologické zprávy WHO.