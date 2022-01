ON-LINE: V České republice přibylo 13 151 nově nakažených

6:37 - Laboratoře v ČR provedly v pátek 76 195 PCR testů a 16 443 antigenních testů. Je to nárůst oproti minulému pátku, kdy bylo provedeno 68 324 PCR testů a 16 321 antigenních.

V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé po rizikovém kontaktu s nakaženým, bylo 15,45 procent testů pozitivních, minulý pátek to bylo necelých devět procent. Podíl pozitivních u diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se za týden zvýšil ze 17,51 procenta na 27,19 procenta a u nejčastějších preventivních testů bylo pozitivních 7,89 procent zkoumaných vzorků, minulou pátek to bylo 4,17 procenta.