ON-LINE: Roušky při vyučování už nebudou povinné v celé republice

05:07 - Úterým končí možnost prioritní registrace na očkování proti covidu-19 pro akademické pracovníky českých vysokých škol. Hlásit se mohli přednostně od 3. května. Akademických pracovníků vysokých škol je kolem 26 tisíc. Bylo jim podáno asi 4,8 procenta všech dávek. K očkování se v ČR nyní mohou registrovat všichni lidé starší 16 let, od pátku se mohou hlásit i cizinci a Češi bez zdravotního pojištění.

05:00 - V Česku bylo od začátku očkování loni v prosinci podáno 6,54 milionu dávek vakcín. Alespoň jednou dávkou je očkovaných asi 42,2 procenta populace a téměř 51 procent lidí starších 16 let, kteří se očkovat mohou. Plně naočkováno je asi 2,09 milionu lidí, tedy zhruba pětina populace.

Srbsko darovalo v dubnu Sarajevskému kantonu 20 tisíc dávek preparátu firmy AstraZeneca. Bylo to v době, kdy v Sarajevu vrcholila epidemie covidu-19 a denně tu umíralo v průměru 20 lidí. Bosna na rozdíl od Srbska tehdy nedisponovala téměř žádnými očkovacími látkami. Celkově Srbsko darovalo Bosně na 50 tisíc vakcín. Tisíce bosenských občanů se navíc přijely bezplatně očkovat přímo do Srbska, neboť to tamní úřady v uplynulých měsících chvílemi umožňovaly.