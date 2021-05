ON-LINE: Na očkování se mohou hlásit lidé 45+

05.00 - Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil vakcínu proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech pro i děti od 12 do 15 let. Podle agentury AP tímto rozhodnutím začíná závod o to, zda se podaří naočkovat americké žáky a studenty předtím, než se po letních prázdninách vrátí do škol. Vakcína byla dosud ve Spojených státech k dispozici pro nouzové použití jen pro osoby starší 16 let.