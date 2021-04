ON-LINE: Merkelová plánuje pro Německo uzavírku čínského střihu

05:02 - Jednání kancléřky s premiéry by se mělo konat hned po Velikonocích, o ničem zatím nebylo rozhodnuto. V Německu během 24 hodin přibylo 18 129 nových potvrzených případů nákazy koronavirem. V porovnání s minulým týdnem, kdy nebyl sváteční den, je to pokles zhruba o tisícovku. Prudce ovšem roste počet infikovaných na jednotkách intenzivní péče. Podle údajů z registru intenzivní péče bylo na JIP 3849 osob, to odpovídá nárůstu o 120 pacientů denně víc a jsou to nejvyšší hodnoty za poslední týdny.

04:30 - Američanům plně naočkovaným proti covidu-19 hrozí při cestování jen nízké riziko a nemusejí se testovat či uchylovat do karantény před ani po cestě do zahraničí. V aktualizaci svých bezpečnostních doporučení to uvedlo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Mezinárodní cestující se ale budou muset i nadále před nástupem do letadla směřujícího do USA prokázat negativním testem, v platnosti zůstávají i další cestovní omezení pro občany cizích zemí.