ON-LINE: Kdo bude opouštět rakouský okres Branau, musí na test

05:15 - Izrael a Evropská unie se dohodly, že budou navzájem uznávat certifikáty o očkování proti covidu-19. Usnadní to cestování občanů unie do Izraele a Izraelců do EU. Připojení Izraele k unijnímu programu covidových certifikátů oznámila izraelská ministerstva zdravotnictví a zahraničí, administrativně bude sloučení dokončeno na začátku října. EU spustila program covidových certifikátů 1. července, připojily se k němu i některé neunijní evropské země jako Norsko, Island nebo Lichtenštejnsko.