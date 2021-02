ON-LINE: Johnson & Johnson zažádala o mimořádné použití své vakcíny

6:21 - Po příjezdu do Británie budou muset všichni cestující z rizikových zemí nastoupit povinnou desetidenní karanténu v hotelu. Opatření začne platit 15. února. Pobyt v hotelu si budou muset ubytovaní hradit sami.

6:10 - Pro cestující do Česka platí od pátku přísnější pravidla. V aktualizované cestovatelské mapě je nová kategorie velmi rizikových států, do níž patří například Slovensko, Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské země, Slovinsko, Irsko a většina zemí mimo Evropskou unii. Před cestou do ČR musejí lidé podstoupit test a po příjezdu bude povinná pětidenní karanténa. Její ukončení bude možné nejdříve pátý den PCR testem.