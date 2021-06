ON-LINE: Za sobotu přibylo v Česku 152 nakažených

11:13 - Izrael začal očkovat proti covidu-19 děti od 12 do 15 let. Ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA dříve uvedlo, že rizika onemocnění jsou u nich vyšší než případné vedlejší účinky vakcíny.

07:57 - Nejvíce nakažených hlásí regiony Česká Krumlov, a to 81,54. Na druhém místě jsou Klatovy (61,45) a Šumperk (58,35).

05:52 - Německo hlásí za posledních 24 hodin 2440 nových případů koronavirové nákazy. Před týdnem to bylo 3852 nově nakažených. Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel za uplynulý týden, je 24,7. V celém Německu zemřelo dalších 74 infikovaných. Od počátku pandemie se nakazilo 3 700 367 nakažených a 89 222 zemřelých s virem SARS-CoV-2.

05:24 - Přední ekonomiky by podle britského premiéra Borise Johnsona měly usilovat o naočkování celé světové populace do konce roku 2022. Měla by proto být navýšena výroba očkovacích látek, řekl Johnson v sobotu večer, několik dní před summitem skupiny G7, který hostí Británie.