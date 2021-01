ON-LINE: Index PES zůstává na 69 bodech, reprodukční číslo dál roste

08:07 - Laboratoře v Česku v sobotu odhalily 4222 případů koronaviru, zhruba o 1000 méně než před týdnem. Pozitivních bylo více než 30 procent testů. V nemocnicích je s koronavirem 5741 pacientů, 1046 z nich ve vážném stavu. Právě uvolněním kapacity nemocnic podmiňují vládní představitelé přechod do nižšího stupně protiepidemických opatření. Nyní platí nejpřísnější pátý stupeň.

Zmutovaný koronavir uvrhl do karantény berlínskou kliniku

07:55 - Další tři sledovaná kritéria trvale klesají. Na 100 tisíc obyvatel připadá v posledních dvou týdnech průměrně 994 nakažených. Tento údaj poprvé od prosince klesl pod tisícovou hranici, na bodové hodnotě indexu PES se to ale neprojevilo. Zlepšil se i čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných s covidem-19.

Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Vláda zatím navzdory vývoji indexu PES rozvolnění neplánuje. Pátý stupeň bude zřejmě platit ještě nejméně do půlky února, mohla by se ale obnovit docházka posledních ročníků do škol.