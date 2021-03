ON-LINE: Firmy nad 50 zaměstnanců začínají testovat

6:38 - Australská vláda v pátek vyjádřila frustraci nad rozhodnutím Itálie, která zablokovala vývoz 250 tisíc vakcín společnosti AstraZeneca do Austrálie. Jihoevropské zemi to umožnila nová pravidla Evropské unie, podle nichž lze omezit export očkovacích látek výrobců, kteří nedodržují smlouvy. „Náš očkovací program to nezbrzdí. Jen to poukazuje na to, jak dobře si Austrálie v boji s koronavirem vede,” uvedl tamní ministr financí Simon Birmingham.