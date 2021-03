ON-LINE: ČR v sevření restrikcí

6:15 - V České republice se kvůli zhoršující se epidemické situaci platí na tři týdny mimořádná opatření. Lidé nesmějí opouštět okres, kde žijí. Výjimkami jsou cesty do zaměstnání, k lékaři nebo na úřad, nařízení také ukládá lidem trávit volný čas včetně procházek do přírody v místě bydliště. Lidé se nesmějí navštěvovat. Uzavřeny jsou všechny školská zařízení s výjimkou základních škol, školek a dětských skupin pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému.

6:13 - ČR se ode dneška prodlužuje z deseti na 14 dnů povinná karanténa pro lidi s pozitivním testem na koronavirus i pro ty, kteří s nimi přišli do styku. Důvodem je šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Nově také ode dneška do karantény po kontaktu s nakaženým nemusejí lidé, kteří už dostali obě dávky očkování proti nemoci covid-19.

6:03 - Ve Spojených státech začíná distribuce jednodávkové vakcíny proti covidu-19 od společnosti Johnson & Johnson. Podávat by se měla od úterý. Poradní výbor amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v neděli všemi hlasy doporučil použití této vakcíny.

Podle nového nařízení vydaného proti šíření koronaviru ale nesmějí lidé opustit svůj okres a při cestách do přírody musejí zůstat na území své obce. Pokud by se rodiny s dětmi nejpozději dnes přesunuly mimo své bydliště na chatu, měly by tam zůstat následující tři týdny, kdy má nové omezení pro pohyb platit.