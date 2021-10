ON-LINE: Češi nemusejí po návratu z koronavirem nejvíce zasažených zemí do samoizolace

04:47 - Obyvatelé Austrálie, kteří jsou plně očkovaní proti covidu-19, budou moci od 1. listopadu opustit zemi, aniž by museli žádat o zvláštní povolení pro cestu. S odvoláním na australské úřady to napsala agentura Reuters. Australané nemohou cestovat do zahraničí bez povolení už déle než 18 měsíců a tisíce plně očkovaných obyvatel země žijících v zahraničí se nemohly kvůli omezeným příjezdům vrátit do vlasti. Země nyní rozvolňuje protiepidemická opatření v souvislosti s tím, jak se v ní zvyšuje proočkovanost.