ON-LINE: Přibylo 505 nových případů nákazy

7:32 - Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí Evropské unie v Litvě (467 případů na 100 000 obyvatel, před týdnem to bylo 563 případů a Litva byla na druhém místě). Druhou nejpostiženější zemí je Švédsko (427 případů na 100 000 případů, před týdnem to bylo 577 případů a první místo). Třetí je Lotyšsko (366 případů, před týdnem 431 případů). Česká republika, která byla nejhorší od počátku února do poloviny března, je se 118 případy na 16. místě stejně jako před týdnem, kdy měla 173 případů. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).