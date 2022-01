Omikron se domovům seniorů díky očkování vyhýbá

„Osmadevadesát procent klien­tů je plně naočkovaných, také proto jsme se zatím s omikronem nepotkali, a jen doufám, že to tak zůstane,“ řekla Novinkám ředitelka. Očkovaný je podle ní z velké části i personál domova. „Mnoho zaměstnanců ale v posledních dnech postupně odchází do karantény, protože byli v kontaktu s nakaženými. Jestli to tak bude pokračovat, může nastat dramatická situace,“ nevyloučila Barešová kritický scénář péče o seniory.