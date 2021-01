Omezení pohybu do 15 kilometrů. Další měsíc lockdownu v Německu je na stole

Vzhledem k tomu, že uzávěra počítá s výrazným omezením kontaktů, redukovat by se měly jak autobusové, tak vlakové spoje. Ve veřejné dopravě by počet cestujících neměl překročit třetinu běžného povoleného počtu cestujících v dopravním prostředku, aby bylo možné dodržet bezpečnou vzdálenost.

Školy by měly zůstat zavřené až do 15. února. Pokud tento návrh premiéři spolkových zemí odsouhlasí, školáci by se vrátili do lavic až po dvou měsících, protože prezenční výuka skončila v polovině prosince. Od té doby se děti a studenti učí on-line. Zavřené jsou i školky. Kancléřka zavření škol vysvětluje tím, že britská mutace viru je nakažlivější a podstatně více se infikují děti a dospívající než v případě původního viru SARS-CoV-2.

Pro personál seniorských a pečovatelských domů by měla být povinnost nosit respirátor FFP2 tak, aby byli obyvatelé domovů lépe chráněni, současně by měli podstupovat pravidelné testy. Návštěvy by měly podstoupit antigenní testy.

S testováním by měli pomoci příslušníci německé armády.

Přísnější pravidla by měla platit pro mše. „Mše v kostelích, synagogách a mešitách stejně jako jiná setkávání věřících by se mohly konat pouze za splnění následujících podmínek, a to nošení povinných roušek, 1,5 metru odstup, bez zpěvu a setkání s více než 10 lidmi by se mělo hlásit nejméně dva dny předem.“

Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku, podle které zaměstnavatel všude tam, kde to jde, musí umožnit svým zaměstnancům pracovat z domova. Zaměstnavatelé by měli umožnit flexibilní pracovní dobu, aby se mohla snižovat přítomnost zaměstnanců ve veřejné dopravě.

Omezení volného pohybu osob do vzdálenosti 15 kilometrů od bydliště by bylo zavedeno plošně. V současné době platí jen v místech s vysokým výskytem nákazy koronaviru, kde počet nakažených přesahuje stanovený limit 200 nakažených na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním sledovaném období. Ze 16 spolkových zemí se to týká především Saska, Durynska či Bavorska.