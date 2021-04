Od pondělí se v některých krajích otevřou školky pro všechny děti

Od pondělí 26. dubna se budou moci vrátit do školek a obdobných dětských skupin děti všech věkových kategorií, zatím však jen v krajích, které vykazují nízký nárůst nově nakažených koronavirem. V současnosti jsou to kraje Královéhradecký a Karlovarský. V pondělí to na tiskové konferenci sdělil ministr zdravotnictví Petr Arenberger.