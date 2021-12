Očkovaní i uzdravení se omikronem nakazí častěji než deltou, potvrdil šéf WHO

Dále šéf WHO zopakoval, že není proti posilujícím třetím dávkám očkování, ale zdůraznil, že by měly být vyhrazeny zranitelným osobám nebo lidem starším 65 let. Země, které podávají posilovací dávky zcela zdravým dospělým nebo dětem, by prý udělaly lépe, kdyby se pokusily o tyto dávky podělit nebo kdyby přesvědčily neočkované lidi, aby se nechali očkovat.