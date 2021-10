Očkování bez registrace na Chodově skončí, i když chodí stovky lidí

První říjnový den si pro vakcínu do obchodního centra na pražském Chodově přišla i osmadvacetiletá Petra, kterou v kočárku doprovázel asi roční chlapeček. „My jsme to odkládali vzhledem k častým onemocněním našeho malého syna. Nějak ten čas běžel rychleji a řešili jsme to vlastně docela na poslední chvíli,“ vysvětluje.