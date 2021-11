Očkovací centrum na Vyšehradě se plní, fronty bez registrace jsou zatím jen na hodinu

„O centru jsme se dozvěděli z televize. My jsme byli s dcerou objednaní na druhou dávku na Bulovku, ale nevyšlo nám to časově, tak jsme šli sem bez registrace,“ řekl Novinkám muž, který ve frontě na vakcínu čekal s dcerou už půl hodiny.

„Jdu na třetí dávku, přišel jsem bez registrace. Ve frontě stojím už 45 minut, všude je to stejný,“ zoufal si další, postarší muž bez registrace a zlobil se, že dnes už si člověk bez počítače nekoupí ani rohlík.

Další muž pak přiznal, že na Vyšehrad přišel, protože předpokládal, že tu bude nejmenší fronta: „Ve frontě stojím asi 15 minut, tuším, že to bude ještě tak na 20 až 30 minut. Jdu na první dávku. Šel jsem sem, protože jsem tušil, že tady bude nejmíň lidí, obchoďáky bývají dost plné.”

Kvůli zvýšenému zájmu také v centru rozšířili provozní dobu. „Teď jsme nově otevřeli od pátku do neděle od 8 do 20, takže je možnost očkovat celý den. Od pondělí do čtvrtka máme osmihodinové směny,“ vysvětlila Melicharová s tím, že předpokládají, že v rozšířeném provozu zvládnou naočkovat až 1200 lidí za den.