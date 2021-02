Není to legrace, zůstaňte doma, prosí sestra z oddělení, kde se léčí „nejhorší” covidoví pacienti

V nemocnici pracuje na dvanáctihodinových směnách, každé tři hodiny mají nárok na hodinovou pauzu. „Což je málo na to se vydýchat, napít se, občerstvit. Jsme unavení a vyčerpaní. Tím, jak to trvá déle a déle, tak to na nás doléhá,“ popsala unaveně sestra.

„Život tady je vlastně někde mezi životem a smrtí těch pacientů. K nám se skutečně dostávají pacienti v nejtěžším stavu. Co to pro ně znamená, se pro člověka, který to nezažil, těžko popisuje. Nicméně pacienti, kteří přežili svoje onemocnění, tak to skutečně popisují jako zkušenost, kterou by už neradi opakovali,” popsal Novinkám Škola.