Nemůžeme to tak nechat. Část Německa volá po přísném lockdownu

Německo s největší pravděpodobností čeká výrazné zpřísnění protikoronavirových opatření, někteří politici nevylučují ani tvrdý lockdown, píše server týdeníku Focus. Rozhodnutí by mělo padnout ve čtvrtek, kdy by se měla uskutečnit jednání premiérů jednotlivých spolkových zemí s kancléřkou Angelou Merkelovou. „Jak se vyvíjí situace v Německu, to nelze nechat být,“ uvedl Dietmar Woidke, premiér Braniborska.