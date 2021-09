Německo přestane neočkovaným proplácet testy i ušlou mzdu za karanténu

Podle Spahna opatření není nátlakem na neočkované, nýbrž výrazem férovosti vůči očkovaným. Výtka, proč by lidé chránící očkováním sebe i ostatní měli doplácet na ty, kteří se očkovat nechtějí, je podle něj oprávněná.

Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek uvedl, že kdokoliv odmítá očkování z jiných než zdravotních důvodů, neměl by od společnosti očekávat, že mu bude hradit s tím spojené náklady. „Bylo by to nesolidární,” řekl.