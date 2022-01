Německo a povinné injekce: ve hře jsou čtyři varianty

Názory virologů se podle televize ARD liší. „Je mnoho virů, proti nimž by se mělo očkovat. Pokud však tato ostatní očkování zůstanou dobrovolná ve srovnání s očkováním proti koronaviru, je to špatný signál,“ řekl bonnský virolog Hendrik Streeck.

Tato myšlenka by odpovídala předchozí strategii v pandemii. Ví se, že starší lidi covid-19 obzvláště ohrožuje. V etické radě se sedm z 24 členů vyslovilo pro povinnou vakcinaci zvláště zranitelných skupin obyvatelstva.

Německo zjednodušilo karanténu, trojnásobně očkovaní do ní nemusí

Andrew Ullmann, zdravotnický expert vládní liberální FDP, chce předložit návrh pro lidi starší 50 let – zřejmě doplněný o odstupňovaný model. Opozičník Stephan Pilsinger vyvolal rozruch prohlášením, že na takovém návrhu pracuje i CDU/CSU. Parlamentní skupina CDU/CSU to však popřela.

Christian Dürr, předseda parlamentní frakce FDP, navrhl odstupňovaný model. A hovoří o „povinnosti očkování na zkoušku“. Mohl by se zavést jen na omezenou dobu, například na rok.

Pokud by se ani poté proočkovanost nezvýšila, dalším krokem by mohlo být zavedení povinného očkování, například nad 50 let.