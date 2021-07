Německá vláda láká k očkování hudebním šlágrem

Německá vláda chce nasadit šlágr německého zpěváka jihoafrického původu Howarda Carpendalea do kampaně na podporu očkování proti covidu-19. Přetvořená verze písně Hello again podkresluje spot, který bude k vidění v televizích a na streamingových službách od pátku a který má přesvědčit co nejvíce lidí, aby se nechali očkovat. Oznámilo to ve čtvrtek německé ministerstvo zdravotnictví.