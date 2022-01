Nakažených dětí ve světě rekordně přibývá

Podle Caluma Semplea z univerzity v Liverpoolu to může být také tím, že omikron působí u malých dětí větší neplechu než předchozí varianty. „Nejsou to nijak zvlášť nemocné děti. Jsou v nemocnicích jen krátkou dobu,“ komentoval čísla Semple.

„Pouze menšina z nich ale byla opravdu vážně nemocná. Při deltě to byly 4 procenta všech nakažených lidí ve věku 20 let a méně, teď u omikronu to bylo 7 procent. Jenže nyní jen 15 procent hospitalizovaných vyžadovalo napojení na kyslík, zatímco u delty to bylo 23 procent. Nižší bylo i procento úmrtí, u omikronu jsou to dvě procenta z hospitalizovaných, u delty to byly 4,“ upozornil Waasila Jassat z jihoafrického Národního ústavu pro přenosné nemoci.