Nákaza na Trutnovsku nepolevuje, umírají i mladší lidé

„Krátce před smrtí mi dovezl do Janských Lázní cedulky s označením kulturní památky na zrekonstruovanou nemovitost. Je mi z toho smutno,“ vzpomněl bývalý náměstek královéhradeckého hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Zástupům nakažených na Trutnovsku šlo podle odborníků předejít. Vzorky s podezřením na britskou mutaci dovezli zdravotnici z Trutnova do pražské Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL) 11. ledna s požadavkem prioritní analýzy.

„Několikrát jsme to urgovali. Vysmáli se nám, že kvůli zahlcenosti nemají čas. Výsledky mohly být do týdne. Nakonec jsme na potvrzení enormního výskytu britské mutace, o čemž jsme se dověděli ze stránek Státního zdravotního ústavu (SZÚ), čekali měsíc,“ popsala primářka mikrobiologického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov Eva Vítová.

Doklad o enormním výskytu britské mutace na Trutnovsku mohl pomoci k prioritnímu přídělu vakcín. „Hasit se má tam, kde to nejvíc hoří,“ konstatoval starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Turistika nebo nákupy. Lidé se stále snaží dostat do uzavřených okresů

Turistika nebo nákupy. Lidé se stále snaží dostat do uzavřených okresů Krimi

Efektivitu vakcinace dokazují poznatky ze sousedního Libereckého kraje, kde po očkování výrazně klesá množství nakažených v rizikových skupinách. „Věřím, že se to začne brzy projevovat na počtu hospitalizací,“ předjímá liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Podle něj by na Trutnovsku měli být podle metodiky ministerstva zdravotnictví brzy kompletně proočkováni důchodci nad 85 let, zdravotníci, členové složek Integrovaného záchranného systému, ale i učitelé.

„Pokud je naočkujeme nyní, efekt se projeví koncem března, což by bylo fajn. Dostali jsme dávku vakcíny AstraZeneca a žádáme o další plato Pfizeru,“ přiblížil Malý.

Obyvatelé Trutnovska ve věku od 70 let mohou přijít na řadu 1. března a šedesátníci o měsíc později. „Většina obyvatel Trutnovska by mohla být proočkována do konce června. Nevíme ale, kolik lidí bude mít o očkování zájem a jaká bude situace na trhu s vakcínami,“ doplnil Fink.