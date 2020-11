Náhradní covidová lůžka chystají i v lázních

Přestože podle posledního vývoje by měla lůžka v jihočeských nemocnicích stačit, Jihočeský kraj vytipoval dalších 783 náhradních lůžek. Ta by měla být připravena v nevyužitých budovách v areálech nemocnic, v krajních případech ve sportovní hale, ale například také v lázních v Třeboni na Jindřichohradecku, Vráži na Písecku a Bechyni na Táborsku.

„Samozřejmě že veškeré zázemí v lázních pro takové pa­cienty máme, problém by byl se zdravotními sestrami, které u nás nejsou,“ vysvětloval Váňa. Doplnil, že počet lůžek je omezený i vzhledem k tomu, že lůžka pro pacienty s covidem by musela být striktně oddělená od lázeňských hostů. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) doplnil, že v lázeňských objektech by mohlo být celkem až dvě stě náhradních lůžek.