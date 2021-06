Náchodští zdravotníci očkují jako o život

„Máme vyzkoušené, že víc zájemců o vakcinaci by zaběhnutý systém zahlcovalo a vznikaly by prostoje. Takto to jede doslova jako na drátku. Dali jsme hlavy dohromady, vymysleli a odzkoušeli nejoptimálnější způsob očkování,“ uvedla náchodská koordinátorka vakcinace Petra Havrdová.