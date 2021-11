Na vládě nic nemám, na tiskovky nemusím, hájí Hamáček svoji nepřítomnost

„Opatření vlády představuje a komentuje premiér a ministr zdravotnictví, který je na vládu překládá. Pokud by vláda projednávala nějaký klíčový materiál ministerstva vnitra, komentoval bych ho já, nicméně v poslední době žádný takový nebyl,“ napsal v pátek Hamáček Novinkám.

Zákaz vstupu do práce bez testu či očkování? Už se to zvažuje, řekl Hamáček

Ke covidu se Hamáček na tiskové konferenci po ÚKŠ vyjádřil naposledy na konci října, kdy prohlásil, že do práce by mohli jen lidé, kteří budou mít potvrzení o bezinfekčnosti, případné testy by si zaměstnanci museli hradit sami. Premiér Babiš tehdy uvedl, že takový návrh není reálný. Očekává se však, že podobný návrh vláda tento pátek skutečně schválí.