Na Silvestra se vás může sejít doma, kolik chce. Na návštěvu však musíte dorazit do deváté

„Primárně spoléháme na odpovědnost lidí. Vládní opatření upravují pouze pravidla pro veřejné prostory a zákaz vycházení,“ sdělil Novinkám ministr Blatný. Stále podle něj ale nicméně platí právě zákaz vycházení i to, že by se měli lidé z různých rodin měli scházet maximálně ve dvou.

Řeknu vám to a zavřou mě. Češi popsali své plány na silvestra

Řeknu vám to a zavřou mě. Češi popsali své plány na silvestra Koronavirus

To znamená, že doma se může sejít jakýkoli počet lidí. „Opatření, která omezují množství osob, které se setkávají, toto regulují na veřejně přístupných místech. Tato opatření neregulují množství osob uvnitř domovů,” vysvětlil Novinkám mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Na Silvestra ale také platí „s příslušně definovanými výjimkami” zákaz nočního vycházení a to od 21:00 do 05:00. Ve vládním usnesení je jako jedna z výjimek uvedena cesta zpět do místa svého bydliště. Domů ze silvestrovské návštěvy se tak podle této výjimky lidé mohou vydat kdykoliv během dne i noci.