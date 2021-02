Na karlovarských JIP končí stále mladší pacienti bez dalších nemocí

„Napojení na ventilaci bohužel není vždycky výhrou,“ pokračovala. „Včera padlo číslo z lůžek intenzivní péče, a já jsem si to ověřovala, protože se mi to nezdálo, ale skutečně z deseti ventilovaných pacientů devět zemře. To je strašná statistika,“ popsala Singerová s tím, že každou chvíli do nemocnice přijíždějí další sanitky s novými pacienty.

„Zdravotníci jsou opravdu vyčerpaní. Říkáme to pořád dokola. Musíme je ale chválit, kdyby to nebylo, bylo by to pro ně demotivující. Oni potřebují vědět, že je potřebujeme a že je jejich práce absolutně nezbytná. Je to důležité, protože když pak člověk vidí, že jim lidé nadávají, nadávají na očkování, na testování, tak je to pro ně deprimující,“ uzavřela mluvčí.