Milovníci lyžování mají smůlu. Čechy čeká ve Švýcarsku 10 dnů karantény

Švýcarsko bylo dosud jedinou alpskou zemí, jež bez dalších podmínek umožňovala Čechům cesty do zimních středisek. To se ovšem od pátku 15. ledna změní.

Do karantény budou muset až na několik výjimek všichni. Nepomůže ani předložení negativního PCR testu na covid-19. Pokuta za nedodržení karantény může být až 10 tisíc franků (v přepočtu 240 tisíc korun), varuje české velvyslanectví. Po příjezdu do země se musí každý do dvou dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu.