Měl jsem hodně práce. Mladý Slovák nešel na očkování a teď na kyslíku lituje

Tibor přiznává, že očkování neustále odkládal, protože to nebral tak vážně. „Měl jsem hodně práce, ale když jsem to dostal, už bylo pozdě,“ řekl Tibor. Jeho nemoc měla zpočátku lehký průběh, ale po několika dnech se projevila slabost a horečka.

„Beru to jako velkou a zásadní chybu, že jsem nebyl očkovaný, protože teď jsem v nemocnici a potřebuju kyslík, abych vůbec mohl dýchat. Bez kyslíku to nejde,“ uvedl Tibor.

Vyzývá ostatní, aby covid brali vážně a dali se očkovat. „Ať neohrožují jiné lidi a hlavně sebe. Pokud je tohle to nejmenší, co můžeme udělat, dát se očkovat, tak každému bych doporučil co nejrychleji tak učinit a neváhat. Kdyby se dal vrátit čas, okamžitě bych se dal očkovat a neodkládal bych to,“ říká ve videu.