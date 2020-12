Mějte roušky i u vánočního stromečku, radí WHO

Kancelář WHO pro Evropu doporučuje, aby lidé měli roušky v soukromí obývacích pokojů při rozbalování dárků. Organizace tvrdí, že i malá rodinná setkání mohou představovat zvláště vysoké riziko nákazy, varovala organizace. Počet lidí, kteří se v rámci rodiny budou během svátků setkávat, by se měl výrazně omezit a lidé by měli udržovat fyzický odstup 1,5 metru, radí organizace. Současně by se mělo pravidelně a důkladně větrat, zní další doporučení.

Pokud je to možné, lidé by se měli o Vánocích, na silvestra a Nový rok potkávat především venku. Nosit roušky a udržovat si odstup v případě rodiny a přátel je podle WHO nepohodlné, ale přispívá to k bezpečnosti a zdraví všech lidí.

Církevní oslavy, jako například mše, by se v této době neměly podle WHO vůbec konat. A pokud ano, tak jen ve venkovních prostorách. Měly by mít omezenou délku a počet účastníků. Přítomní by měli mít roušky, udržovat si odstup a mít vydezinfikované ruce.

Světová zdravotnická organizace se nejdříve k nošení roušek stavěla zdráhavě, později názor na zahalování nosu a úst začala měnit, vždy ale roušky označovala za dobrovolný doplněk karanténních opatření.