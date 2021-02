Lékař z Motola: Vážně nemocné děti mají šanci se po covidu zcela vyléčit

Multisystémový zánětlivý syndrom nazýváme PIMS-TS – je to zkratka anglického označení. Všechny děti s PIMS-TS přesně evidujeme. Minulý víkend jsme přijali na jednotku intenzivní péče dvacáté první takové dítě. Všechny tyto děti u nás byly v posledních třech měsících – první přišlo na konci loňského listopadu

Všechny děti, které potřebují hospitalizaci, dokážeme u nás na Pediatrické klinice v Motole vždycky přijmout. I kdybychom měli přeorganizovat celý provoz kliniky, o vážně nemocné děti se postaráme. Rodiče opravdu nemusejí mít obavy. Pokud je to potřeba, přijímáme i děti z jiných regionů.

Pro takové tvrzení zatím nemáme dost podkladů. První pacienty, kteří u nás byli na konci listopadu, sledujeme zatím nanejvýš tři měsíce. Zatím to vypadá tak, že i děti, které prošly fází srdečního selhání, mají obdivuhodnou šanci na vyléčení. Všechny takové údaje ale musíme brát jako předběžné – doba sledování je zatím docela krátká.

Ano. Většina dětí s tímto syndromem měla covidové onemocnění s malými nebo s žádnými příznaky. Všechny se ale určitě s virem SARS-CoV-2 setkaly. To víme podle výskytu infekce v rodině, ale také podle toho, že děti mají pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2.

PIMS-TS se může projevit kdykoliv v dětství. Měli jsme u nás děti od dvou do patnácti let. Průměrný věk je mezi sedmi a devíti lety. Podle údajů ze světa bylo nejstaršímu pacientovi 21 let. Takže ano, může se objevit ojediněle i u mladých dospělých.