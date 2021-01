Královna Alžběta II. naočkována

Královna Alžběta (94 let) a princ Phillip (99 let) patří mezi rizikové skupiny a byli naočkováni v řádném termínu, nikoli přednostně. Alespoň jednu dávku vakcíny doposud v zemi obdrželo 1,5 milionů lidí, do půlky února by chtěli britští zdravotníci naočkovat 13 milionů.