Krachujících podniků v letošním roce nejspíš přibude

Vývoj bankrotů podniků v roce 2020 ovlivnilo morato­rium na podávání návrhů na bankrot. Platilo nejprve od dubna do konce prázdnin a potom bylo prodlouženo.

Podnikatelé a firmy v potížích dostali možnost žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Cílem je vyhnout se konkurzu. Firmy mohou po třech měsících požádat o prodloužení moratoria. Podle na podzim přijaté novely insolvenčního řízení lze u insolvenčního soudu podat návrh na mimořádné moratorium do 30. června.

„Je možné, že to bylo právě z důvodu, kdy by ani tento institut společnosti přechodně nepomohl,“ míní právník Bořivoj Líbal z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

V problémech jsou kvůli pandemii i další odvětví. Koronakrize byla posledním hřebíkem do rakve výrobce hudebních nástrojů Strunal – Schönbach v Lubech na Chebsku. Firma, která prodávala smyčcové nástroje a kytary do celého světa, měla existenční problémy už před příchodem pandemie.

Výrobce hudebních nástrojů Amati Denak z Kraslic na Sokolovsku byl v insolvenci už od září 2019. Nedávno ji však v aukci koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka. Staněk uvedl, že chce do značky investovat, propagovat ji a vrátit ji i na trhy v Jižní a Severní Americe, Austrálii či Japonsku .

Z dalších odvětví míří do insolvence výrobce elektrických skútrů Čezeta. Firmě se nedaří najít kupce a její současní zahraniční vlastníci už nechtějí financovat další provoz.

Podle letecké skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, to je ale protiprávní. Skupina upozornila, že až do 27. února je pod ochranným moratoriem před věřiteli. Pro ČSA žádá o nevratnou podporu 1,1 miliardy korun, bez níž dopravce zřejmě čeká insolvenční řízení. Skupina zároveň žádá stát o půlmiliardové kompenzace za zrušené lety během loňského jara.