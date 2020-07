Koronavirem se nakazil člen Hradní stráže, další jsou v karanténě

Onemocnění covid-19 se prokázalo u jednoho vojáka Hradní stráže, uvedla to ČTK s odkazem na mluvčího stráže Jiřího Havla. Do karantény byli umístěni další příslušníci jednotky, kteří se s nakaženým setkali. S prezidentem Milošem Zemanem vojáci do styku nepřišli.