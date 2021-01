Konec ministra Blatného? Babiš odmítá spekulace o jeho odchodu komentovat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) má podle informací České televize do 14 dnů odejít z funkce. Ve hře podle televize je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem by byl bývalý šéf resortu Roman Prymula. Babiš následně pro ČTK uvedl, že na tyto spekulace nehodlá reagovat. Spekulovat o tom nechtěl ani Šéf poslanecké Sněmovny Radek Vondráček.