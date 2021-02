Jste nebezpeční, vzkázalo Německo a obnoví hraniční kontroly

Každý, kdo pobýval ve vysoce rizikové oblasti posledních deset dnů, je povinen před vstupem do Německa předložit negativní test, který není starší 48 hodin. Doklad o negativním výsledku testu musí být předložen do němčiny, angličtiny nebo francouzštiny. Test musí odpovídat požadavků Institut Roberta Kocha.

Cestující se navíc musí před příjezdem do Německa zaregistrovat na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a po příjezdu si vzít doklad o registraci. Jakmile dorazí do země, musí nastoupit do desetidenní karantény. Teprve po pěti dnech se dotyčný může nechat opět otestovat.