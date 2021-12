Jihomoravský hejtman Grolich: Očkujme starší lidi a nešvejkujme s trhy

„Je velký počet lidí nad 60 let, kteří jsou nenaočkovaní nebo nemají posilující třetí dávku,“ objasnil upřednostnění Grolich, který doufá v to, že epidemická situace by se mohla začít zlepšovat. „Na číslech se to trošku zastavuje. Pokud se vir zachová jako v předchozích vlnách, tak by v horizontu deseti až 14 dnů mohla křivka nakažených začít padat,“ prohlásil.