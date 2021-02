Jihoafrická mutace může výrazně snížit účinnost vakcíny Pfizer, tvrdí studie

Jihoafrická mutace koronaviru může snížit účinnost vakcíny od společnosti Pfizer BioNTech až o dvě třetiny, píše server deníku Daily Mail s odvoláním na studii publikovanou v New England Journal of Medicine. Pfizer by rád otestoval novou verzi své vakcíny, která má být proti jihoafrické verzi odolnější, píše Reuters. Farmaceutické firmy tvrdí, že i aktuálně používaná vakcína má význam