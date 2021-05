Japonsko před olympijskými hrami prodlouží stav nouze v devíti prefekturách včetně Tokia

Nouzový stav měl v pondělí skončit v devíti prefekturách včetně Tokia. Opatření by se ale měla podle ministra pro revitalizaci ekonomiky Jasutošiho Nišimury protáhnout minimálně o dalších dvacet dnů. V některých prefekturách jsou stále přeplněné nemocnice a počty nakažených zde dosáhly nových nejvyšších hodnot.

„Vládní návrh na prodloužení nouzového stavu v devíti prefekturách byl předběžně schválen zdravotními experty. K jeho konečnému schválení by mohlo dojít ještě v pátek,“ uvedl Nišimura.

Nouzový stav byl vyhlášen v celkem deseti japonských prefekturách (v Okinawě platí až do 20. června - pozn. red.). Platí zde omezení cestování, zákaz vycházení po 20:00, není-li to nezbytně nutné. Obyvatelé by se také neměli shlukovat na veřejných místech. Zpřísněné podmínky pak platí také pro restaurace, kluby a bary. Nejsou sice zavřeny, ale musí dodržovat přísná hygienická opatření a zavírají nejpozději v osm hodin večer.