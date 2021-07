Izraeli i přes nárůst nakažených nepřibývají mrtví

V zemi se šíří především varianta delta a úřady počítají s tím, že příští týden možná bude denně přibývat více než 500 nově nakažených. Ministryně vnitra Ajelet Šakedová řekla, že jestliže budou případy covidu-19 nadále narůstat, budou znovu zastaveny lety z Izraele i do něj.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje oddělovat cestující přijíždějící ze "zakázaných" zemí od těch ostatních, ale v praxi jsou s tím problémy. K zemím, kam Izraelci nesmějí cestovat kvůli tamní špatné epidemické situaci, patří Rusko. Letiště ohlásilo, že let z Moskvy bude ve středu večer přijat na menším terminálu 1, přičemž tam v tutéž dobu přistála dvě letadla na domácí lince z Ejlatu a nikdo tam cestující neodděloval.

Izraelci potřebují zvláštní povolení k odletu nejen do Ruska, ale také do Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky, Indie a Mexika.

Vláda nyní tlačí na rychlé očkování mladých lidí ve věku od 12 do 15 let. Devítimilionový Izrael má plně naočkováno více než 5,1 milionu lidí, v minulých týdnech díky příznivému vývoji znovu otevřel obchody, školy a kulturní i sportovní akce. Nedávno ale obnovil povinnost roušek ve vnitřních prostorách. Agentura AP k tomu napsala, že situace v Izraeli může posloužit jako včasné varování ostatním zemím.

Co se oproti minulým vlnám nákazy změnilo, je fakt, že se situace nezhoršuje co do hospitalizací nebo úmrtí. V Izraeli za minulé dva týdny zemřel kvůli covidu-19 jediný člověk, ve vážném stavu je 29 pacientů. Od začátku epidemie se v zemi nakazilo zhruba 842 000 lidí a zemřelo 6429 lidí.