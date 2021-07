Izrael testuje na protilátky. Kvůli třetí dávce

Do testu se podle listu The Jerusalem Post přihlásilo mj. asi 1500 zaměstnanců Rambamovy nemocnice v Haifě, největšího zdravotnického centra v severním Izraeli , a penzistů. Nemocnice provádí sérologický průzkum od zahájení očkovací kampaně v zemi. První fáze se uskutečnila v lednu, asi měsíc po proočkování personálu, druhá o tři měsíce později.

„Zjistili jsme tehdy, že většina účastníků průzkumu měla měřitelné hladiny protilátek,“ řekla Jael Šachorová-Mejuhasová, zástupkyně ředitele Rambamovy nemocnice. „Po třech měsících jsme zaznamenali pokles, ale to je normální stejně jako to, že mezi zaměstnanci nad 60 let byla zjištěna nižší hladina protilátek ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi.“